Ο Ντράγκιτς έκραξε το Eurobasket για την μη μεταφορά της Σλοβενίας στο γήπεδο! (pic)

Όπως αναφέρει ο Ντράγκιτς, δεν υπήρχε λεωφορείο από τη διοργανώτρια αρχή για να μεταφέρει την εθνική Σλοβενίας από το ξενοδοχείο στο γήπεδο της Κολωνίας, όπου στις 18:15 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ με τη Λιθουανία.

«Μπράβο στο Ευρωπάσκετ που δεν είχε οργανωμένο λεωφορείο για τους πρωταθλητές Ευρώπης για το παιχνίδι. Πρέπει να μας κάνουν πλάκα. Σπουδαία οργάνωση! Μετά από 20 λεπτά ευτυχώς πήραμε ένα ταξί».

Δείτε την ανάρτησή του:

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si