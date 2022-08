Μεγάλη στιγμή για τον Κάρι: Αποσύρθηκε η φανέλα με τον αριθμό 30 στο Davidson! (vids)

Ο Στεφ Κάρι έχει πετύχει όλα όσα θα ονειρευόταν ένας αθλητής. Στον μέγιστο βαθμό. Μεγάλες νίκες, μεγάλα σουτ, τίτλους, διακρίσεις, αναγνώριση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται για τον πιο επιβλητικό παίκτη της γενιάς του, έχοντας μετατρέψει τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς σε δυναστεία. Μόνο που η αναγνώριση δεν μένει μόνο στα όρια του ΝΒΑ.

Το Davidson ήταν το Κολέγιο στο οποίο ξεκίνησαν όλα και στο οποίο έγραψε τη δική του ιστορία. Ο χαρισματικός σταρ αποχώρησε έχοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και του παίκτη με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, αφήνοντας το σημάδι του Κάτι που ήρθε να του αναγνωρίσει το Κολέγιο μερικά χρόνια αργότερα.

Σε μια λαμπερή εκδήλωση στην Belk Arena, που ήταν κατάμεστη απ' άκρη σ' άκρη, ο Στεφ Κάρι πήρε το δίπλωμα αποφοίτησης από το Κολέγιο, ενώ οι τιμές δεν σταμάτησαν εκεί. Διότι είδε τη φανέλα με τον αριθμό 30 να αποσύρεται προς τιμήν του, κάτι που είχε ανακοινώσει το Κολέγιο.

Ο Κάρι, συνοδευόμενος από την οικογένεια του έζησε έντονα την κάθε στιγμή, με την συγκίνηση να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, η κίνηση του Προέδρου του Davidson, Νταγκ Χικς, που κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε την κίνηση-σήμα κατατεθέν του Κάρι «Night, Night», με τον ηγέτη των Ουόριορς να ξεσπά σε γέλια!

The graduate has arrived! 🎓 #CurryFor3 pic.twitter.com/prhv8xvek7

Amazing! President of Davidson College, Doug Hicks, celebrated Steph Curry's graduation with "Night, Night" move.



The highlight of the day! #Curryfor3 #DubNation pic.twitter.com/q894JQh83p