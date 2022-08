Χτίζουν... χημεία Ουόλ-Τζορτζ και αφήνουν υποσχέσεις για τη νέα σεζόν (vid)

Η νέα σεζόν θα βρει τους Πολ Τζορτζ και Τζον Ουόλ στην ίδια ομάδα. Οι Λος Άντζελες Κλίπερς πρόσθεσαν στο ρόστερ τους τον χαρισματικό γκαρντ, ο οποίος έχει πάρει πολύ... ζεστά τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Αυτό το καλοκαίρι ο Ουόλ προπονείται σε εντατικούς ρυθμούς, μαζί με τον Τζορτζ, με τους δύο all star να δείχνουν έτοιμοι για μεγάλα πράγματα στην Καλιφόρνια.

Πάρτε μια γεύση...

Los Angeles Clippers' John Wall and Paul George went off at @ricohinesbball runs #NBASummer 🔥



🎥 @swishcultures_ pic.twitter.com/mHtRsneXAp