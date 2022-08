To... έσταξε από το κέντρο ο Ντόντσιτς στην προπόνηση της Σλοβενίας (vid)

Το Eurobasket είναι προ των πυλών και ο Λούκα Ντόντσιτς είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Ο Σλοβένος σταρ των Ντάλας Μάβερικς έχει τον τρόπο να σκοράρει από παντού, χωρίς να υπολογίζει απόσταση.

Δείτε τον σούπερ σταρ των Σλοβένων να σκοράρει από το κέντρο με εντυπωσιακό τρόπο:

Luka Doncic with a half-court shot on the eve of the EuroBasket 2022.



More to come from the group of death live from Cologne!



Enjoy the journey, everybody ✌️ pic.twitter.com/75oIjYJnSr