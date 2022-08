«Λιώνει» στις προπονήσεις ο Μπάτλερ αυτό το καλοκαίρι (vid)

O Jimmy Buckets βρέθηκε για λίγες μέρες στην Ελβετία και κατάφερε να συνδυάσει τις διακοπές με προπόνηση.

Αυτό γιατί προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις της ελβετικής ομοσπονδίας, έχοντας πάρει τη σχετική άδεια από τους ανθρώπους της ομοσπονδίας, που τον υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά.

Ο Μπάτλερ αναμένεται να ηγηθεί για τέταρτη διαδοχική σεζόν στους Μαϊάμι Χιτ και δείχνει πως έχει θέσει ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν.

Jimmy Butler is in Switzerland and does not miss the opportunity to train at the Swiss federation facilities. Miami Heat forward is getting ready for the 2022-23 season. #HEATTwitter pic.twitter.com/aFjNcJqh6p