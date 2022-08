Ο Γκρεγκ Πόποβιτς είδε Μεσίνα και… Γιάνκοβιτς στην προπόνηση της Αρμάνι (vid - pics)

Ο πεντάκις πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Σπερς και σπουδαίος προπονητής των ΗΠΑ βρέθηκε στο Μιλάνο και στην προπόνηση της Αρμάνι και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον άλλοτε συνεργάτη του στους Σπερς (2014-19), Ετόρε Μεσίνα και να παρακολουθήσει την προπόνηση.

Παρών και ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς που συμμετέχει στην προετοιμασία της ιταλικής ομάδας, με τον Πόποβιτς να συζητάει και με τον Χρήστο Σταυρόπουλο, τζένεραλ μάνατζερ της Αρμάνι.

Another “regular” day in the gym for the Olimpia team…😱😳😱#insieme #GreggPopovich @spurs pic.twitter.com/Rp05PelM1K