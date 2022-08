Μοναδική ατμόσφαιρα στο γεμάτο ΟΑΚΑ για την Εθνική! (vid)

Οι φίλοι της «γαλανόλευκης» στηρίζουν με... βροντερό παρών την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη σε όλες τις προσπάθειές της το φετινό καλοκαίρι. Φυσικά, η αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει διαφορετική υπόθεση.

Βλέπετε, το παιχνίδι κόντρα στους Βέλγους για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 αποτελεί και το... τελευταίο «τεστ» του Ιτούδη και των παικτών του, ενόψει του Eurobasket. Έτσι, ο κόσμος γέμισε το ΟΑΚΑ και δημιούργησε μια όμορφη ατμόσφαιρα, παρουσία πολλών παιδιών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι εξέδρες ήταν γεμάτες με ελληνικές σημαίες, που είχαν τοποθετηθεί από την ΕΟΚ πριν από την έναρξη του αγώνα και το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είχε... μπασκετικό παλμό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Amazing atmosphere from the Greek fans tonight at OAKA. All the tickets are sold out and the fans want to boost the Greek National Team before the #FIBAWCQ game vs Belgium and of course before the #EuroBasket 2022. #GREBEL #HellasBasketball pic.twitter.com/s6qknXwAYt