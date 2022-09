Τίνος είσαι εσύ;

Έχει 15 τίτλους ως πρώτος προπονητής. Ετοιμάζεται για ακόμα περισσότερους. Ο Δημήτρης Ιτούδης εδώ και χρόνια είναι το απόλυτο αφεντικό. Αφεντικό του εαυτού του…

Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δε θα ρωτήσω τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Γαμώτο! Τον ρώτησα!

«Δεν χρειάζεται να σπαταλάω λόγια για τον Ζέλικο, όλοι γνωρίζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου απέναντί ​​του ως άνθρωπο και προπονητή, τι αντιπροσωπεύει για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ».

Μοιάζει αναπόφευκτο. Περιττό μεν μετά από τόσα χρόνια, αναπόφευκτο δε. Όσο συλλογισμό κι αν κάνεις, όσο κι αν προσπαθήσεις, όσο κι αν το παλέψεις με τον εαυτό σου, όση πειθαρχία κι αν έχεις, κάποια πράγματα απλά δεν αλλάζουν. Δε γίνεται να μην ρωτήσεις τον Άκη Πετρετζίκη για το Master Chef, την Ελένη Μενεγάκη για τον Γιάννη Λάτσιο, τον Σωτήρη Τσιόδρα για τον κορωνοϊό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Κωνσταντίνο (ή για το πού να πας ένα καλό τριήμερο), οπότε δε γίνεται να μην ρωτήσεις και τον Δημήτρη Ιτούδη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ναι, αλλά έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε. Ναι, αλλά έχει κερδίσει 15 τίτλους από τότε. Ναι, αλλά έχει αναδειχθεί δύο φορές καλύτερος Ευρωπαίος προπονητής.

Και, ναι, έχει αποδείξει ότι δεν είναι ετερόφωτος. Οπότε αποχαιρετούμε τον συνεργάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (και την για πάντα εντυπωμένη στο μυαλό μας εικόνα της συζήτηση στο ντους) και υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Ιτούδη. Τον επί οκτώ χρόνια προπονητής της ΤΣΣΚΑ. Τον επόμενο προπονητή της Φενερμπαχτσέ. Τον άνθρωπο που επιμένει στις καινοτόμες ιδέες του για το μπάσκετ (σ.σ. όπως το να μην υπάρχει φάιναλ φορ στην ευρωλίγκα και εσχάτως να εισαχθεί η 14αδα στο μπάσκετ). Τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας!

Δεσμοί αίματος!

Ήταν ένα σχεδόν αγοραίο ενσταντανέ. Μετά από την αποτυχία του 2018, μετά από την κόντρα στο ρεύμα απόφαση του ιδιοκτήτη να μην αλλάξει προπονητή, μετά από την κόντρα στο ρεύμα απόφαση του προπονητή να μην αλλάξει παίκτες, ήρθε η δικαίωση. Ο Δημήτρης Ιτούδης έτρεξε στον Αντρέα Βατούνιν και άρχισαν τα αγγλικά της… πρώτης προκαταρκτικής. Οι άναρθρες κραυγές, η ένταση στο πρόσωπο, τα δάκρυα, τα «I told you», «you told me», «you made me proud, as you promised» και όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, λόγι σοβαρά, λόγια αληθινά, λόγια που αναδείκνυαν το μέγεθος της ανακούφισης. Νωρίτερα, ο Δημήτρης Ιτούδης φώναζε έναν-έναν τους παίκτες του για να τους αγκαλιάσει.

«Chacho, chacho», περνούσε μέσα από τα μικρόφωνα με τον τεχνικό της ΤΣΣΚΑ να ψάχνει τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ. Μετά τον Νάντο Ντε Κολό. Μετά τον Οθέλο Χάντερ. Τον Κόρεϊ Χίγκινς, τον Γουίλ Κλάιμπερν. Τον Νικίτα Κουρμπάνοφ και φυσικά τον Κάιλ Χάινς. Τον αρχηγό του. Πρωτοφανές να βλέπεις τον προπονητή να κυνηγάει τους παίκτες, τον προπονητή να ακουμπάει το κεφάλι του στο δικό τους και με τον τρόπο του να τους ευχαριστεί. Τον τρόπο του.

Ας μην πάμε μακριά ή τόσο πίσω. Ο τρόπος του είναι και εδώ. Καθημερινά. Ο τρόπος του μέχρι και τον Εργκίν Αταμάν ηρέμησε. Ο τρόπος που δεν στην αρχή έκανε, αλλά μετά δεν έκανε χωριό με τον Μάικ Τζέιμς, είναι για να αφήσουμε τα αγγλικά πρώτης προκαταρκτικής και να πιάσουμε το «lower», το λεγόμενο «I got your back». Δε θα αφήσει τους παίκτες του να εκτεθούν – το απέδειξε στη συνέντευξη Τύπου με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δε θα τους αφήσει να αισθάνονται αδικημένοι, δε θα τους «αδειάσει». Αρκεί να κάνουν ό,τι τους ζητήσει. Αρκεί να κάνουν όσα έχουν συμφωνήσει. Αν είναι εκείνοι σωστοί στο ρόλο τους, θα είναι και εκείνος στον δικό του. Δεσμοί αίματος, δεσμοί που δημιουργούν τις ομάδες.

Δεσμοί που σε βοηθάνε να αντέξεις το κρύο…

Η φυλακή της Ρωσίας!

Μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν ντοκιμαντέρ στο National Geographic. Εσχάτως, σε μια πιο trendy και εμπορική μορφή απαντάται και στο Netfix. Η Ρωσία έχει μερικές από τις πιο σκληρές φυλακές του κόσμου. Η σκληρότερη, γνωστή ως «Μαύρο Δελφίνι», βρίσκεται στα σύνορα με το Καζακστάν, 1640 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Είναι γνωστή για τη «φιλοξενία» μόνο όσων έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τα πιο απεχθή εγκλήματα. Δολοφονίες, τρομοκρατία, κακοποίηση ανηλίκων, ακόμα και κανιβαλισμό.

Η ΤΣΣΚΑ δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Η Μόσχα ή συνολικά η Ρωσία δεν αντιπροσωπεύεται από τη φυλακή της. Για όσους γνωρίζουμε, όμως, είναι ένα είδος εγκλεισμού. Ο καιρός, η κίνηση, οι ιδιαιτερότητες της πόλης και της χώρας είναι σκληρές. Τεράστιες πολυεθνικές εταιρίες καλύπτουν τα έξοδα στελεχών τους για τουλάχιστον δύο ταξίδια το χρόνο, ώστε να αντέχουν τις συνθήκες τις υπόλοιπες μέρες του έτους. Εκεί, ο Δημήτρης Ιτούδης έγινε κυρίαρχος του εαυτού του. Εκεί δημιούργησε μια ομάδα ακριβώς όπως την ήθελε, εκεί μπορούσε να παίζει το μπάσκετ που θέλει, εκεί μπόρεσε να κάνει προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, υπέγραψε τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη, εκεί ήταν πιστός στη φιλοσοφία του: Όταν πρέπει θα είναι προπονητής των παικτών, αλλά και όταν πρέπει να γίνονται παίκτες του προπονητή. Κι όπως δεν μπορεί – έστω και με τα πολλά – τη… βόλτα του.

«Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουν ότι είμαι ειλικρινής, είναι ανοικτός και ναι, φωνάζω. Αλλά θα χρησιμοποιήσω την ίδια γλώσσα όποιον παίκτη κι αν έχω απέναντί μου. Έτσι διδάχτηκα, έτσι θέλω να μου φέρονται και έτσι θα φέρομαι και εγώ», θα πει στο ντοκιμαντέρ της Ευρωλίγκα για τη ζωή των προπονητών. Σε εκείνο που θα αναφερθεί στις οικογενειακές δυσκολίες, όταν η κόρη του τού μιλάει κι εκείνος σκέφτεται στην άμυνα στο pick&roll. Ο Δημήτρης Ιτούδης ζει για το μπάσκετ. Και ζούσε από τότε που δεν ήθελε να κουρευτεί, στη διάρκεια της εφηβικής του επανάστασης.

«Στα 14, 15 μου χρόνια είχα θέμα με έναν προπονητή ποδοσφαίρου. Είχε πρόβλημα με τα μαλλιά μου, τα είχα μακριά τότε. Μιλάμε για χρονιά ‘84 ή ‘85. Ουσιαστικά ήταν αυτός που με ώθησε να βρω άλλες λύσεις. Η λύση ήταν το μπάσκετ. Εξάλλου, όλοι παίζαμε και μπάσκετ τότε». Κάπως έτσι προχώρησε η ιστορία, την οποία λίγο πολύ γνωρίζουν όλοι. Οι σπουδές στο Ζάγκρεμπ, η εκμάθηση της γλώσσας, η γνωριμία με την σπουδαία γιουγκοσλάβικη σχολή, η σχέση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η επιστροφή στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος, ο Πανιώνιος, η ΜΕΝΤ, ο Παναθηναϊκός, η καταξίωση!

13 χρόνια έμεινε δίπλα στον μέντορά του. 13 χρόνια βοηθός, assistant, συνεργάτης ή απλώς προπονητής. Ο Δημήτρης Ιτούδης ταυτίστηκε με τον Ζοτς και παρότι είχε τις ευκαιρίες του για… σόλο καριέρα, τις απέρριψε όλες. Θα έφευγε στο δικό του χρόνο και ο δικός του χρόνος ήταν παράλληλος με του Ομπράντοβιτς. Το 2012, μετά από έντεκα πρωταθλήματα, εφτά κύπελλα, πέντε ευρωλίγκες και αμέτρητους συναδερφικούς καυγάδες με τον «Γκαστόνε», ο Ιτούδης ανέλαβε την Μπάνβιτ. Ήταν το αγροτικό του στον κάποτε ελληνικό Πάνορμο, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Η πρώτη θέση στο τουρκικό πρωτάθλημα τού έδωσε το διαβατήριο για την ΤΣΣΚΑ. 2014 και ο Αντρέι Βατούνιν, πληγωμένος από το φάιναλ φορ του Μιλάνου, έψαχνε για φρέσκες ιδέες.

Ο Δημήτρης Ιτούδης υπέγραφε στη ρωσική αρκούδα, όπως συνηθίζουν να την αποκαλούν. Μια αρκούδα που δύσκολα χορεύει… Μια αρκούδα τρομακτική, αλλά άκακη όποτε η μπάλα καίει. Ένας σπουδαίος σύλλογος που είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2006 και το 2008, αλλά πάντα σε εξέπληττε με τους τρόπους που έβρισκε για να χάνει. 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 με ορισμένους από τους καλύτερους προπονητές να σηκώνουν τα χέρια ψηλά μπροστά στο φαινόμενο! Ο Έλληνας θα σήκωνε τα μανίκια… Έστω κι αν δεν το πετύχαινε πάντα, γιατί ποιος πετυχαίνει πάντα;

Ίσως να κατάλαβε τον Μεσίνα στο φάιναλ φορ του 2015, ίσως να κατάλαβε τον Καζλάουσκας στο φάιναλ φορ του 2017. Μπορεί και να αισθάνθηκε Ντούσαν Ίβκοβιτς στην τοποθεσία Βελιγράδι, όταν το 2018 ως αδιαφιλονίκητο φαβορί ταπεινώθηκε από τη Ρεάλ. Επέμεινε, όμως. Μαζί του επέμεινε και ο Αντρέι Βατούτιν, τον οποίο συχνά γελοιοποιούμε στην Ελλάδα, όμως πόσοι θα είχαν την υπομονή του Ρώσου προέδρου;

«Προσωπικά, ήταν δύσκολη περίοδος για μένα. Όλοι περίμεναν έναν καινούριο προπονητή. Ήταν εύκολο να τον απολύσω μετά το τελευταίο Final Four για τα μέσα ενημέρωσης και τον κόσμο. Αλλά μετά από μακρά ανάλυση για όλα τα θέματα, σκέφτηκα ότι αξίζει έναν χρόνο ακόμη. Δουλεύουμε μαζί κάθε μέρα. Τον υποστηρίζω. Είναι ζήτημα σεβασμού. Είναι επαγγελματίας που δουλεύει σκληρά, γνωρίζει μπάσκετ και δικαιούνταν αυτή την σεζόν».

Σεβασμός. Επαγγελματισμός. Όραμα. Δικαιοσύνη. Αγάπη. Προσωπική επαφή. Και δάκρυα. Πολλά δάκρυα.

«Μπορώ να πω πολλά γι’ αυτή τη δουλειά, αλλά στο τέλος αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις πάθος. Πρέπει να έχεις αυτή τη φλόγα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να έχεις απαντήσεις».

Ο Δημήτρης Ιτούδης έχει πάντα τις απαντήσεις. Και παρότι ουδέποτε ενοχλείται από την ερώτηση, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να τον ρωτάμε!

Τίνος είσαι εσύ;

Δημήτρης Ιτούδης, του Στέργιου. Αυτόφωτος.