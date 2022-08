Το μυστικό της τεράστιας καριέρας της Σου Μπερντ είναι η έμπνευση που δίνει στις νέες γενιές

Καθώς ετοιμάζεται για ακόμα μια ημιτελική σειρά στην καριέρα της, την τελευταία της μεγάλης πορείας της, η Σου Μπερντ έχει πολλά να κρατήσει από όλα αυτά τα χρόνια. Πράγματα που την έκαναν πιο δυνατή και την έφεραν στο κορυφαίο επίπεδο μπασκετικά.

Πρόκειται άλλωστε για μια φιγούρα που ξεπερνάει τα στενά όρια του WNBA. Είναι αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο και έχει εκατοντάδες θαυμαστές σε κάθε γωνιά. Πολλά νεαρά κορίτσια μεγάλωσαν με τα δικά της κατορθώματα και μια μέρα αυτό που θα ήθελαν θα ήταν να της μοιάσουν. Να γίνουν σαν κι αυτή.

To "Be Like Sue" μοιάζει να είναι 3 λέξεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω. Είναι η μεγάλη προσπάθεια να φτάνεις στην κορυφή, να έχεις διάρκεια και να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Κάνοντας καλύτερους τους γύρω σου.

Η Κέλσι Πλαμ μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο την πλέι μέικερ των Σιάτλ Στορμ. Η ιστορία άλλωστε είναι γνωστή. Πριν αρκετά χρόνια μια νεαρή γκαρντ, ονόματι Κέλσι Πλαμ, είχε συναντήσει την Μπερντ όταν ήταν στο High school και χωρίς να διστάσει, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έστειλε το μήνυμα. «Γεια, είμαι η Κέλσι Πλαμ και όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν εσένα». Η απάντηση ήρθε αβίαστα από την θρύλο των Στορμ. «Είμαι σίγουρη θα τα καταφέρεις».

Fast forward. Μερικά χρόνια αργότερα οι δυο τους είναι στην κορυφαία σκηνή, στο WNBA και ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη σε σειρά ημιτελικών. Η Πλαμ με τους Λας Βέγκας Έισις, η Μπερτ με τους Σιάτλ Στορμ.

Η πορεία της Πλαμ, που όπως η Μπερντ ήταν κι αυτή στο νο.1 του WNBA Draft, δεν μπορούσε παρά να γεμίσει με περηφάνια την 42χρονη γκαρντ. Διότι είδε πως μια παίκτρια που την είχε σαν πρότυπο, κατάφερε να βαδίσει στα βήματά της και να χαράξει τη δική της πορεία.

«Είναι υπέροχο», ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε απαντώντας στο SDNA. Δεν έμεινε όμως εκεί, καθώς συνέχισε. «Είναι μεγάλο μέρος του λόγου που παίζουμε, εμπνέουμε τις νέες γενιές. Είναι ο κύκλος της ζωής τέτοιος. Από κάπου εμπνεύστηκα κι εγώ. Ακολούθησα τα βήματα κάποιου και στη συνέχεια άφησα το δικό μου σημάδι. Είναι πραγματικά σπουδαίο και αυτό ισχύει και για την Πλαμ. Όταν ήταν στο σχολείο, στο Κολέγιο, έβλεπε όλες αυτές τις παίκτριες του WNBA, όχι μόνο εμένα. Έβλεπε την Ταουράσι. Είχε το όνειρο να φτάσει εκεί να κερδίσει τρόπαια».

Το γεγονός πως η Μπερντ ήταν σε θέση να εμπνεύσει μια παίκτρια σαν την Κέλσι Πλαμ είναι από μόνο του μεγάλη υπόθεση. Μόνο που για την άσο της ομάδας από τη Νεβάδα αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία είναι πως δεν έμεινε μόνο σε όσα είδε από την γκαρντ της ομάδας του Σιάτλ.

Κατάφερε να εξελίξει το παιχνίδι της, να φτάσει κι αυτή σε ένα δικό της πολύ υψηλό επίπεδο. Κάτι που κάνει ακόμα πιο περήφανη την Μπερντ. «Το πιο όμορφο είναι πως η Πλαμ έχει αφήσει το δικό της σημάδι, το κάνει με τον δικό της τρόπο. Και έτσι προχωράει. Αυτό είναι το παιχνίδι και η εξέλιξή του», επεσήμανε.

Με το παιχνίδι να εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, ξέρει καλά πως η άσος των Έισις θα έχει κι αυτή με τη σειρά της νεαρές παίκτριες που θα θέλουν να γίνουν σαν αυτή. «Ένα νεαρό παιδί θα κοιτάζει τώρα την Πλαμ στις εξέδρες του Game 1 και θα θέλει να της μοιάσει και έτσι θα αφήσει το δικό του σημάδι. Αυτή είναι η εξέλιξη του αθλήματος. Για μένα το να είμαι εδώ στην τελευταία σεζόν μου, στα 42 μου, είναι πραγματικά ξεχωριστό να μοιράζομαι το παρκέ με παίκτριες που με παρακολουθούσαν όταν ήταν μικρές. Είναι πραγματικά ξεχωριστό. Είναι ένα παράγωγο του πόσο μακριά πάει η δική μας καριέρα. Δεν μπορούν όλοι να το έχουν αυτό».

Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Τα πρότυπα που δίνει σε κάθε παιδί και η αίσθηση του ότι μπορούν να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Ή ακόμα και να ξεπεράσουν τα όνειρά τους. Όπως έκανε και η 42χρονη γκαρντ, που εδώ και 21 χρόνια γράφει τις δικές της χρυσές σελίδες στα γήπεδα.

Με το πλήρωμα του χρόνου να πλησιάζει πλέον, ξέρει πως βρίσκεται στα τελευταία χιλιόμετρα της σπουδαίας διαδρομής της. Έχοντας ζήσει τόσα και έχοντας βιώσει πολλές στιγμές, απόλυτης ευτυχίας, αλλά και απογοήτευσης, μπαίνει σε ακόμα μια ημιτελική σειρά γεμάτη όρεξη και επιθυμία για επιτυχία.

Αυτή η εμπειρία άλλωστε είναι ο οδηγός της. Ιδίως φέτος. «Η εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια είναι σημαντική. Σε βοηθάει σε κρίσιμες στιγμές κάθε φορά. Καταλαβαίνεις τι διακυβεύεται, την κρισιμότητα. Λόγω της εμπειρίας, της επιτυχίας και της αποτυχίας σε τέτοιες στιγμές ξέρεις πώς να δράσεις. Κάποιοι παίκτες σε αποτυχίες του παρελθόντος προσεγγίζουν τα παιχνίδια με φόβο κατά κάποιο τρόπο».

Η Μπερντ γνωρίζει όσο ελάχιστοι και τις δύο όψεις του νομίσματος. Την απόλυτη ευτυχία ενός τίτλου, αλλά και την οδύνη που προκαλεί μια ήττα στα πλέι οφ. Άρα ξέρει τι να περιμένει, πώς να διαχειριστεί πράγματα, ενώ το πιο σημαντικό; Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.

«Εγώ έχω χάσει παιχνίδια πλέι οφ. Πολλά παιχνίδια. Και επειδή ξέρω το συναίσθημα πλέον δεν έχω κανένα φόβο. Από την άλλη, επειδή έχω κερδίσει πολλά παιχνίδια ξέρω πώς είναι το συναίσθημα, ξέρω πώς είναι τα πράγματα, τι προετοιμασία χρειάζεται. Για την ομάδα μας και πολλά άτομα μέσα στο σύνολο η γεύση της επιτυχίας είναι έντονη. Έχοντας αυτή την επιτυχία παίρνεις εμπειρίες. Αυτό είναι που κάνει και αυτή τη σειρά τόσο σπουδαία».

Την ίδια στιγμή αναγνωρίζει πως η «πείνα» των Έισις για επιτυχία και κατάκτηση του πρωταθλήματος ίσως να παίξει τον δικό της ρόλο στη σειρά. «Μόνο η Τσέλσι Γκρέι έχει κατακτήσει πρωτάθλημα από την ομάδα τους, αλλά έχουν Ολυμπιονίκες, όπως η Έιζα Ουίλσον, η Πλαμ έχει την πείνα και έχουν παίκτριες που πεινάνε για κάτι διαφορετικό και έχουν αυτές τις παίκτριες στο ρόστερ τους», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Σε όλη την καριέρα της η Μπερντ βρισκόταν στην πλευρά του φαβορί. Τα τελευταία 20 χρόνια άλλωστε οι Στορμ ήταν πάντα ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούσαν (και διεκδικούν ακόμα) τον τίτλο, με την χαρισματική πλέι μέικερ να δίνει τον τόνο.

Έτσι, το να πει κάποιος πως στη σειρά με τους «Άσους» είναι underdog είναι αρκετά οξύμωρο. Και χωρίς αμφιβολία δεν ταιριάζει στη νοοτροπία της ομάδας.

«Είναι δύσκολο να πω ότι είμαστε underdog. Τερματίσαμε στην τέταρτη θέση της κατάταξης και λεπτομέρειες χωρίζουν τις πρώτες 4 ομάδες της κατάταξης. Δεν είναι μεγάλες διαφορές», ανέφερε η Μπερντ, πριν σταθεί στο πλεονέκτημα έδρας της ομάδας του Λας Βέγκας. «Το πλεονέκτημα έδρας το έχουν οι Έισις και το αξίζουν γιατί έπαιξαν εξαιρετικά όλη τη σεζόν. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε underdog. Σίγουρα έχουν το πλεονέκτημα έδρας και εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να... κλέψουμε ένα παιχνίδι. Είναι πραγματικά σημαντικό».

Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πως η σειρά αυτή θα έχει τη δική της αίγλη και τη δική της ομορφιά. Και παράλληλα θα έχει να μας χαρίσει μερικές πολύ ωραίες ιστορίες για να θυμόμαστε. Με την Σου Μπερντ σε ρόλο πρωταγωνιστή, φυσικά.