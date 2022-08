Σοκ στην Ιταλία με Γκαλινάρι: Φόβοι για ρήξη χιαστού!

Ο φόργουορντ των Σέλτικς στο 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Γεωργία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπεσε άτσαλα στο παρκέ και άμεσα έδειξε ότι πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα, μάλιστα με τους Ιταλούς εκφράζονται φόβοι για ρήξη χιαστού, όμως το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Γκαλινάρι θα φανεί μετά την αξονική που θα υποβληθεί.

Στην Ιταλία, αντίπαλο της Εθνικής στην φάση των ομίλων του Eurobasket, επικρατεί έντονη ανησυχία για τον έμπειρο φόργουορντ, ενώ προβληματισμός υπάρχει και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και ιδιαίτερα τους Μπόστον Σέλτικς.

🇮🇹 UPDATE: As said by Italy's team doctor, it looks like Danilo Gallinari's left knee ligament, the one already operated, has held. Gallinari’s having an MRI tomorrow. https://t.co/zbTy1mfqn7