Αγωνία για Γκαλινάρι: Σταθερός ο χιαστός του - Στην αναμονή για την μαγνητική

Ο φόργουορντ των Σέλτικς στο 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Γεωργία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπεσε άτσαλα στο παρκέ και άμεσα έδειξε ότι πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.

Αρχικά οι Ιταλοί εξέφρασαν φόβο για ρήξη χιαστού, όμως όπως μετέφερε μέσω του Twitter ο Σαμς Χαράνια, οι πρώτες εξετάσεις του Γκαλινάρι έδειξαν ότι δεν έχει πειραχτεί ο χιαστός του.

Ο έμπειρος φόργουορντ, θα υποβληθεί σε μαγνητική την Κυριακή (28/8) προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει, με τις πρώτες εκτιμήσεις, ωστόσο να είναι καθησυχαστικές...

Initial exams on Celtics forward Danilo Gallinari’s left knee show that the ACL is stable, full tests to come with an MRI on Sunday, sources tell @TheAthletic @Stadium. Good early news.