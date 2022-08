Απίστευτος Χάρντεν: Πέταξε την τούρτα των γενεθλίων του στην θάλασσα! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν γιόρτασε τα 33α γενέθλιά του παρέα με συγγενείς και φίλους σε πολυτελές γιοτ, όμως όταν η τούρτα γενεθλίων έκανε την εμφάνισή της, ο γκαρντ των Σίξερς προχώρησε σε μια απίστευτη κίνηση.

Ο Χάρντεν την πήρε στα χέρια του και την πέταξε στη θάλασσα, προκαλώντας την παγωμένη αντίδραση των παρευρισκόμενων, προτού επανέλθουν σε ρυθμούς πάρτι.

Δείτε παρακάτω το video:

James Harden really is committed to this Skinny Harden thing 😂pic.twitter.com/oPCzaQfQgD