Το NBA για την τιτανομαχία Γιάννη-Γιόκιτς (vid)

Οι δύο πρόσφατοι MVP του NBA, τέθηκαν αντιμέτωποι στην Stark Arena του Βελιγραδίου και πρόσφεραν θέαμα υψηλού επιπέδου, αντάξιο των προσδοκιών που υπήρχαν.

Ο Greek Freak έκανε μυθική εμφάνιση και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 40 πόντους, που αποτελούν ρεκόρ καριέρας με την γαλανόλευκη, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Από την πλευρά του ο Γιόκιτς, που πανηγύρισε τη νίκη με 100-94, είχε 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με το NBA να αναρτά βίντεο από τα καλύτερα στιγμιότυπα των δύο σούπερ σταρ...

Yesterday's FIBA World Cup qualifiers between Serbia and Greece featured a 🔥 duel between two 2x #KiaMVP recipients... Giannis Antetokounmpo & Nikola Jokic! (🎥 @FIBA)



Nikola Jokic: 29 PTS, 8 REB, 6 AST, 1 STL@Giannis_An34: 40 PTS, 8 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/5wQZdsNTSW