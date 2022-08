Μπέκι Χάμον στο SDNA: «Ακόμα προσπαθώ να παίρνω πράγματα από τον Πόποβιτς»

Η Coach of the Year στο WNBA, Μπέκι Χάμον, στάθηκε στην τεράστια επιρροή του Γκρεγκ Πόποβιτς στην πορεία της και στην προσωπικότητά της στους πάγκους και απάντησε στο SDNA πότε ήταν η στιγμή που κατάλαβε πως η ομάδα της, οι Λας Βέγκας Έισις, είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα.

Στην μεγάλη επιστροφή της στο WNBA, έπειτα από μακρά πορεία στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο των Σαν Αντόνιο Σπερς, ως ασίσταντ κόουτς, η Μπέκι Χάμον κατάφερε να αφήσει το σημάδι της. Όχι μόνο γιατί ήταν η πιο ηχηρή κίνηση της off-season στο πρωτάθλημα, αλλά γιατί τα αποτελέσματα «μίλησαν» από μόνα τους για την επιρροή της.

Η κόουτς Χάμον είχε εξ αρχής μία συγκεκριμένη αποστολή: να οδηγήσει την ομάδα της στην κορυφή. Κάτι για το οποίο δουλεύει σε τακτική βάση. Τα αποτελέσματα δεν έχουν αργήσει να έρθουν άλλωστε.

Φέτος οι Έισις...

-Τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κατάταξης στη regular season με ρεκόρ 28-10

-Κατέκτησαν το Commissioner's Cup νικώντας στον τελικό τις Σικάγο Σκάι

-Είχαν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα

-Έκαναν ρεκόρ νικών στην ιστορία τους

Συν το γεγονός πως σε All Star Game και Commissioner's Cup τα βραβεία των MVP πήγαν σε παίκτριες της ομάδας από τη Νεβάδα (Κέλσι Πλαμ και Τσέλσι Γκρέι, αντίστοιχα).

Αν αυτό δεν είναι Hammon's effect, τότε πώς αλλιώς θα μπορούσε να ονομαστεί;

Η κόουτς Χάμον έχει βάλει τη σφραγίδα της στην ομάδα και η λίγκα το αναγνώρισε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Διότι η έμπειρη προπονήτρια, στην πρώτη σεζόν της ως head coach αναδείχθηκε Coach of the Year στο WNBA, γράφοντας ιστορία.

Την ίδια στιγμή έγινε μόλις η τρίτη προπονήτρια που πήρε το βραβείο ενώ ήταν πρώην παίκτρια στη λίγκα (Σάντι Μπροντέλο το 2014 και Σούζι ΜακΚόνελ-Σέριο το 2004 οι δύο προηγούμενες), ενώ έγινε η πρώτη πρώην παίκτρια που στην πρώτη της σεζόν ως head coach πήρε το βραβείο.

Μια μαγική σεζόν, από κάθε άποψη.

Η επιρροή που είχε από τον μέντορά της, τον Γκρεγκ Πόποβιτς, άλλωστε, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένη. Και ακολουθεί ώς και σήμερα τις διδαχές και τις μεθόδους του, φέρνοντας μια νέα μορφή προσέγγισης στο παιχνίδι. Κατ' ευθείαν από το ΝΒΑ.

Η επικοινωνία Πόποβιτς-Χάμον ουδέποτε σταμάτησε, παρά την αποχώρηση από το Τέξας. «Εγώ και ο Ποπ μιλάμε. Μου στέλνει μηνύματα μετά από παιχνίδια, με καλεί στο τηλέφωνο. Μιλάμε συχνά. Έχουμε επαφές. Κατά τη διακοπή για το All Star Game μιλούσαμε στο τηλέφωνο για μία ώρα, λέγοντάς του τι έβλεπα στο παρκέ και προσπαθώντας να πάρω μερικές σκέψεις του, κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε πολλή επικοινωνία ακόμα», παραδέχτηκε η κόουτς Χάμον απαντώντας στο SDNA, με αφορμή την ανάδειξή της ως Coach of the Year για το 2022.

Την ίδια στιγμή που δεν έκρυψε τα συναισθήματά της για τον κόουτς Ποπ. «Είναι γνωστό ότι τον αγαπάω μέχρι θανάτου και μου λείπει. Πάντα είναι καλό να μιλάω μαζί του».

Από το ξεκίνημα της σεζόν οι Έισις είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης και παρά τα σκαμπανεβάσματα, έβρισκαν πάντα τη συνοχή τους σε δύσκολες καταστάσεις. Κάτι στο οποίο συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η κόουτς Χάμον.

Ρωτώντας την πότε διαπίστωσε για πρώτη φορά πως η ομάδα του Λας Βέγκας είναι πραγματικά καλή απάντησε με μεγάλη ειλικρίνεια. «Δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ξεχωριστή στιγμή Ακόμα προσπαθούμε να αποδείξουμε το μεγαλείο μας σαν ομάδα. Το καταλαβαίνουν οι παίκτριες αυτό. Στην τελική ακόμα προσπαθούμε να γίνουμε σπουδαίες».

Αυτή η επιθυμία για περισσότερες νίκες, περισσότερες επιτυχίες και μεγαλύτερες στιγμές οδηγεί την Μπέκι Χάμον. Και την έχει φέρει στο επίπεδο που είναι τώρα, να θεωρείται μια από τις καλύτερες γυναίκες head coach της εποχής της, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αναγνώριση με τη σκληρή δουλειά της.

Η «μαθήτρια» του Γκρεγκ Πόπβοιτς βαδίζει ξεκάθαρα στα χνάρια του δασκάλου της!