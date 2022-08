Ουίλιαμς: «Έκανα δύο NBA work out το καλοκαίρι, είχα 40% στο τρίποντο» (pic)

Ο 31χρονος καλαθοσφαιριστής, αναφέρθηκε στη δουλειά που έκανε με το τρίποντό του, σημειώνοντας ότι έπιασε ποσοστά 40%, ενώ σημείωσε ότι πραγματοποίησε και δύο προπονήσεις επιπέδου NBA.

«Πρώτη φορά που δούλεψα στο σουτ τριών πόντων με ποσοστό 40%. Έκανα 2 NBA work out αυτό το καλοκαίρι, είμαι χαρούμενος που φάνηκε η δουλειά μου», ανέφερε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

First time I actually worked on my 3 point shot for a summer and I shot 40 percent lol .. I got 2 nba workouts this summer I’m happy my work showed and even when people STILL hated .. you couldn’t