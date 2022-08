Μάτι που γυαλίζει, ταλέντο άφθονο και φοβερή αντίδραση που δείχνει… πως κάτι μεγάλο έρχεται! Ο Γιάννης οργίασε με 40 πόντους, η Σερβία είχε Γιόκιτς και… διαιτησία, και η Ελλάδα ηττήθηκε τελικά στην παράταση (100-94), μια απώλεια όμως χωρίς σοβαρό κόστος για την Εθνική μας.

Τι παιχνίδι ήταν αυτό και τι αντίδραση «έβγαλε» η Ελλάδα! Η «γαλανόλευκη» τα έδωσε όλα στο Βελιγράδι και παρά τις απουσίες (Γιώργος Παπαγιάννης, Ιωάννης Παπαπέτρου) και τα προβλήματα (τραυματισμός Κώστα Αντετοκούνμπο, εχθρική διαιτησία) «πάλεψε» μέχρι την παράταση ένα παιχνίδι που οι Σέρβοι ήθελαν πάση θυσία.

Τελικά, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς, που «πάγωσε» με τον πιθανότατα σοβαρό τραυματισμό του Βασίλιε Μίσιτς, ήταν εκείνη που έφτασε στην νίκη, σε μια ιστορική αναμέτρηση με τη συνύπαρξη δύο MVP του ΝΒΑ στη γεμάτη "Stark Arena" (18.500). Ωστόσο, το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη έστειλε.. απειλητικά μηνύματα ενόψει Eurobasket και απέδειξε πως φέτος «χτίζει» κάτι διαφορετικό. Με την ήττα αυτή, η οποία δεν είχε... ουσιαστικό κόστος για την Ελλάδα, η «γαλανόλευκη» υποχώρησε στο 3-2 στον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ οι «πλάβι» ανέβηκαν στο 2-3.

Ο ασταμάτητος Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας με την Εθνική Ομάδα (40 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), αποδεικνύοντας πως... δεν έχει αντίπαλο, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να τον ακολουθεί με 16π. και το σουτ που έστειλε την ματσάρα στην παράταση. Πολύ καλός ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (12π.), με την «επτάψυχη» Εθνική να παλεύει μέχρι τέλους τον αγώνα. Στην αντίπερα όχθη, ο Νίκολα Γιόκιτς έφτασε τους 29 πόντους, γεμίζοντας τη στατιστική του με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Όγνιεν Γιάραμαζ βγήκε από τον πάγκο και έκανε τη «ζημιά» (15π.). Καλή εμφάνιση και από τους Βλάντιμιρ Λούσιτς (14π.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (12π., 4ρ.).

«Σεληνιασμένοι» επιθετικά οι Σέρβοι, δεν είχε αντίπαλο ο "Giannis"

Οι Σέρβοι μπήκαν ορεξάτοι στην... καυτή "Stark Arena" με τον «σεληνιασμένο» Βασίλιε Μίσιτς να σέρνει τον χορό (9π. σε 3', 11-4). Όμως, η ελληνική αντίδραση ήταν άμεση με πέντε διαδοχικά καρφώματα των Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο, σε ένα παιχνίδι με υψηλό τέμπο (15-15 στο 5'). Ο Νίκολα Γιόκιτς πήγε στον πάγκο στο 7' με 4λ. απέναντι στα double team της «γαλανόλευκης», ενώ ο «Greek Freak» ήταν ασύλληπτος στο ξεκίνημα (10π., 4ασ. στο 8', 22-22). Σε γενικές γραμμές, η επιθετική λειτουργία της Ελλάδας ήταν καλή, όμως η αμυντική προσήλωση και τα 3 φάουλ του Δημήτρη Αγραβάνη δημιούργησαν... πονοκέφαλο στον Δημήτρη Ιτούδη (31-25 στο 10' με buzzer beater τρίποντο του Όγκνιεν Γιάραμαζ).

Οι τραυματισμοί «πάγωσαν» το γήπεδο, οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα

Οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» διψήφιες διαφορές με ένα μικρό «ξέσπασμα» και κυριαρχία του Νίκολα Μιλουτίνοφ (37-28 στο 12') και ο κόουτς Ιτούδης κάλεσε τάιμ άουτ. Η ελληνική αποστολή ανησύχησε με τον τραυματισμό του Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά έμεινε συγκεντρωμένη και γύρισε το ματς με τρίποντα των Ντόρσεϊ - Θανάση. Μάλιστα, μετά το αντιαθλητικό φάουλ που κέρδισε ο Γιάννης και το καλάθι του Κώστα Σλούκα, η Ελλάδα προσπέρασε (40-42 στο 16'). Σε εκείνο το σημείο ο Μίσιτς... πάγωσε το γήπεδο, καθώς τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε, αφού δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του. Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς πάτησαν το... γκάζι και με τον «Τζόκερ» να ανεβάζει «στροφές» (11π.) προηγήθηκαν ξανά (51-44 στο ημίχρονο). Στο πρώτο μέρος Γιάννης ήταν φανταστικός (17π., 4ρ., 4ασ.), αλλά δεν έπαιρνε τις βοήθειες που ήθελε από τους γκαρντ της ομάδας, με την «επίσημη αγαπημένη» να... πληρώνει τα κακά αμυντικά της διαστήματα.

Το «πάνω χέρι» οι γηπεδούχοι, «ζωντανή» η Εθνική παρά τα προβλήματα

Το all around παιχνίδι του MVP του ΝΒΑ έστειλε τους «πλάβι» στο +10 για πρώτη φορά (60-50 στο 23'), με την Ελλάδα να κάνει δοκιμές στη θέση «5», αφού ο Κώστας Αντετοκούνμπο τέθηκε εκτός για το 2ο μέρος στο Βελιγράδι. Ωστόσο, με το σκοράρισμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τους Θανάση - Γιάννη να είναι... παντού, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γύρισε ξανά στο ματς (61-58 στο 26'). Το παιχνίδι ήταν σκληρό, με πολλές σωματικές επαφές και θύμιζε περισσότερο έναν νοκ - άουτ αγώνα τελικής φάσης, παρά μια προκριματική αναμέτρηση. Η second unit του Πέσιτς έκανε καλή δουλειά (ειδικά ο «Μίλου»), οι αποφάσεις των διαιτητών προκάλεσαν μαζεμένα παράπονα στον πάγκο του Ιτούδη και μετά το 4ο φάουλ που χρεώθηκε ο Θανάσης (για flopping, πολύ αυστηρό), οι Σέρβοι πήραν εκ νέου το «πάνω χέρι» (68-60 στο 28' και 70-63 στο 30'). Φυσικά, όλα έμοιαζαν ένα... κλικ πιο δύσκολα για την Εθνική, έχοντας τους Νικ Καλάθη - Κώστα Σλούκα σε «ρηχά νερά» στο σκοράρισμα (1/8 σουτ συνολικά).

Επιστροφή με... ελληνικό στιλ και τριποντάρα του Ντόρσεϊ

Ξαφνικά, με την μπάλα να «καίει», ο Πέσιτς έβγαλε... άσο από το μανίκι του, με τον Γιάραμαζ να εξελίσσεται σε «Χ-Factor» του αγώνα (12π. με 5/5 σουτ) και να «γράφει» το 75-68 στο 32'. Με 6'10'' να μένουν ο Ιτούδης έριξε μαζί στο παρκέ τους Σλούκα - Καλάθη, αλλά η Ελλάδα έχανε διαδοχικά σουτ και οι Σέρβοι μάρκαραν με δύο και με τρεις παίκτες τον Γιάννη, που αγωνιζόταν ως σέντερ. Το τρίποντο του Λούσιτς (79-70 στο 35') έμοιαζε με... μαχαιριά. Όμως, η «γαλανόλευκη» έκλεψε μπάλες και βρήκε σκορ με τους Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό (79-76 στο 36') για να επιστρέψει στο παιχνίδι για πολλοστή φορά. Ντόρσεϊ και "Giannis" αστόχησαν σε δυο τρίποντα και μετά το μυαλωμένο παιχνίδι του Γιόκιτς ο «καυτός» Γιάραμαζ έβαλε ένα σπουδαίο σουτ (84-76 στο 38'). Ο Νικ Καλάθης έβαλε ένα τρίποντο, αλλά ο σταρ των Νάγκετς «απάντησε» με πολύ δύσκολο σουτ εκτός ισορροπίας. Ωστόσο, και πάλι τίποτα δεν είχε τελειώσει. Ο εξαιρετικός σε όλο το ματς Θανάσης βρήκε άλλο ένα τρίποντο, ο Γιόκιτς έκανε 0/2β. και ο Καλάθης μείωσε στο τρίποντο (87-84). Με 16'' να μένουν, ο Καλάθης μάζεψε το ριμπάουντ μετά την πρώτη άστοχη προσπάθεια του Γιάραμαζ, οι Σέρβοι δεν έκαναν φάουλ και ο Ντόρσεϊ με ένα τεράστιο σουτ από τη γωνία ισοφάρισε (87-87). Με 11'' μετά το σερβικό τάιμ άουτ ο Γιάραμαζ δεν βρήκε στόχο εκ νέου μπροστά στην άμυνα του Καλάθη και η ματσάρα οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο Γιόκιτς έβαλε την υπογραφή του σε ένα σπουδαίο ματς

Το «θρίλερ» δεν είχε τέλος στη σερβική πρωτεύουσα, με τις δύο ομάδες να τα... δίνουν όλα σαν να κρίνεται ένα μετάλλιο. Ο ηγέτης της Σερβίας έθεσε ξανά τον τόνο (95-89 στο 42'), όμως ο αφηνιασμένος Γιάννης και ο τρομερός Θανάσης «φώναζαν» πως η Εθνική αρνείται να παραδοθεί (95-92 στο 43'). Ο Καλάθης έκανε ένα κλέψιμο, αλλά δεν έδωσε συνέχεια με ένα γρήγορο λάθος και ο «Τζόκερ» νίκησε την ελληνική άμυνα από το ζωγραφιστό (97-92). Ο «Greek Freak» αστόχησε από την κορυφή και κάπου εκεί τα περιθώρια... στένεψαν οριστικά. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο τελευταίο λεπτό και τελικά έπεσε «μαχόμενη» στο Βελιγράδι, ύστερα από μια σπουδαία αναμέτρηση (100-94).

Τα Δεκάλεπτα: 31-25, 51-44, 70-63, 87-87.

Η Παράταση: 100-94.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.