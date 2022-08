Σοκ στους Θάντερ, νοκ άουτ ο Χόλμγκρεν

Η rookie σεζόν του Τσετ Χόλμγκρεν παίρνει πολύ άσχημη τροπή. Ο νεαρός φόργουορντ που επιλέχθηκε στο νο.2 του Draft δεν θα αγωνιστεί δευτερόλεπτο σε επίσημο αγώνα της ομάδας του, καθώς τέθηκε νοκ άουτ με τραυματισμό.

Εξ αρχής οι φόβοι των ανθρώπων των Θάντερ για την κατάστασή του ήταν μεγάλοι, με τον Χόλμγκρεν να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Σιάτλ για τον αγώνα pro-am Crawsover

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ζημιά, η οποία θα τον κρατήσει εκτός για όλη τη σεζόν, με τους Θάντερ να χάνουν ένα από τα πιο σημαντικά «όπλα» τους την ερχόμενη σεζόν.

Thunder say Chet Holmgren will miss the entire 2022-23 NBA season due to his right foot injury.