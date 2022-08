Ο top και άτυχος Σενγκέλια και το μήνυμα αγάπης του Ζούρου (vids - pic)

Ο «Τόκο» χάνει το προσεχές Ευρωμπάσκετ καθώς στα μέσα της τρίτης περιόδου υπέστη εξάρθρωση ώμου. Μέχρι εκείνο το σημείο πάντως ήταν ο κορυφαίος του παρκέ και παρότι δεν αγωνίστηκε στα τελευταία 14 λεπτά ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του (77-66) με 20 πόντους σε 21’.

Όλα τα μέλη της εθνικής Γεωργίας βρίσκονται στο πλευρό του Σενγκέλια, με τον προπονητή της ομάδας, Ηλία Ζούρο, να στέλνει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης: «Ευχόμαστε να γίνεις καλά γρήγορα αρχηγέ. Σε αγαπάμε!».

Δείτε τις φάσεις και τον τραυματισμό του Σενγκέλια και τα highlights της αναμέτρησης:

Captain, get well soon!!! Be strong LOVE YOU !!! pic.twitter.com/eVMxswl4Kr