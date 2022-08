Θωρακίζουν την άμυνα τους με Μπέβερλι οι Λέικερς - Το πακέτο ανταλλαγμάτων στους Τζαζ

Οι «Λιμνάνθρωποι» θωρακίζουν την άμυνά τους με την απόκτηση του έμπειρου γκαρντ, που θα επιστρέψει στο LA, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Λέικερς.

Όπως αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι οι Λέικερς κατέληξαν σε συμφωνία με τους Τζαζ για την ανταλλαγή του Μπέβερλι, προσφέροντας ως ανταλλάγματα στους «Μορμόνους» τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και τον Στάνλεϊ Τζόνσον.

Το deal θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με τους «Λιμνάνθρωπους» να προσθέτουν στην μηχανή τους έναν γκαρντ με εμπειρία και τρομερό πάθος και στις δύο άκρες του παρκέ.

O 34χρονος γκαρντ προέρχεται από μια σεζόν στους Τίμπεργουλβς, όπου σε 58 εμφανίσεις κατέγραψε 9.2 πόντους, 4.6 ασίστ, 4.1 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα ανά αγώνα.

