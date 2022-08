Αφήνει το NBA για την Κίνα ο Τάκο Φολ

Ο ύψους 2,29 σέντερ από το 2019 έως το 2021 αγωνίστηκε στους Σέλτικς, ενώ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στους Καβαλίερς από τους οποίους έμεινε ελεύθερος.

Ο Τάκο Φολ δεν βρήκε το επιθυμητό συμβόλαιο στο NBA και όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, ήρθε σε συμφωνία με την Σιντσιάνγκ Φλάινγκ Τάιγκερς, στην οποία θα αγωνιστεί για έναν χρόνο.

Three-year NBA veteran Tacko Fall is signing a one-year deal in the Chinese Basketball Association with Xinjiang, per sources. The 7-foot-6 center played for Boston and Cleveland and now departs to play abroad.