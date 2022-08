Σοκ στους Θάντερ με Χόλμγκρεν: Φόβοι για ρήξη συνδέσμου στο πόδι!

Όπως ενημέρωσε ο Σαμς Χαράνια μέσω του Twitter, το νούμερο 2 του φετινού draft υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί πιθανή ρήξη συνδέσμων στο πόδι του.

Η κατάσταση του νεαρού φόργουορντ/σέντερ, θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο των Θάντερ προκειμένου να προγραμματιστεί και το χρονοδιάγραμμα της απουσίας του από τα παρκέ.

Οι άνθρωποι των Θάντερ κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, αφού πριν καν αρχίσει η σεζόν στο NBA χάνουν το νέο μεγάλο τους αστέρι, με σοβαρό τραυματισμό.

Exams show Chet Holmgren has potential torn ligaments in his foot, sources said. A timetable is being determined based on further evaluations. https://t.co/vig5zWOSzz