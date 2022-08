Οι δύο σταρ των Νετς, αφού έδωσαν τέλος στα σενάρια και την φημολογία επέστρεψαν σε ρυθμό προπονήσεων, προκειμένου να διατηρηθούν σε φόρμα ενόψει της νέας σεζόν.

Πλέον οι δύο αστέρες θα επικεντρωθούν στις υποχρεώσεις τους με τους Νετς, με τον οργανισμό των Νεοϋορκέζων να δουλεύει πλέον απερίσπαστος από τάσεις φυγής για τη νέα σεζόν.

KD and Kyrie are back in the lab 🔥



(via @ThroughTheLens)pic.twitter.com/MR40WRW6jC