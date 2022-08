Η Euroleague θυμήθηκε την ιστορική ατάκα Πιτίνο για Καλάθη και Μάτζικ Τζόνσον (vid)

Ρικ Πιτίνο και Νικ Καλάθης συνεργάστηκαν στον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-19 και ο Αμερικανός κόουτς έσταζε… μέλι για τον Έλληνα διεθνή πόιντ γκαρντ.

Σε δήλωσή του, που αναδημοσίευσε σήμερα η Euroleague, αναφέρει το εξής: «Ήμουν προπονητής κόντρα στον Μάτζικ Τζόνσον, τον Λάρι Μπερντ, τον Αϊζάια Τόμας και άλλους σπουδαίους παίκτες. Ο Νικ Καλάθης είναι ο καλύτερος πασέρ που έχω δει στη ζωή μου»!

What Rick Pitino had to say about Nick Calathes👀👇 pic.twitter.com/UH5RGzjL8J