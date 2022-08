Ο «μονομάχος» Καλάθης και οι στιγμές Παναθηναϊκού στο βίντεο υποδοχής της Φενέρ (vid)

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου ρέκορντμαν στις ασίστ της Euroleague για τα επόμενα δύο χρόνια και με αφορμή αυτή την πρωτιά παρουσίασε μια αφίσα με τον Καλάθη... μονομάχο και μια μπάλα καρφωμένη στο δόρυ του!

μεταξύ άλλων, ετοίμασε και ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων με στιγμές του από τα παρκέ.

Σε αυτές, δε θα μπορούσε να λείψει το πράσινο χρώμα, καθώς ο Καλάθης πέρασε συνολικά 8 χρόνια στον Παναθηναϊκό, προτού μετακομίσει την τελευταία διετία στην Ισπανία για την Μπαρτσελόνα.

Δείτε το βίντεο της Φενέρ και την... πολεμική αφίσα:

Welcome to the 💛💙 family @Nick_Calathes15! pic.twitter.com/VUCsRS3Xpq