Προπόνηση στο γήπεδο της Γαλατασαράι ο Γκριν, τα είπε με Πιστιόλη (pic)

Ένας πρωταθλητής του ΝΒΑ στην Τουρκία. Ο Ντρέιμοντ Γκριν βρέθηκε στο Sinan Erdem και πέρασε μερικές ώρες κάνοντας ατομική προπόνηση, με τη βοήθεια των ανθρώπων της Γαλατασαράι.

Ο Γκριν είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παίκτες και μέλη της ομάδας, αλλά και τον Ανδρέα Πιστιόλη, με τον οποίο τα είπε σε πολύ καλό κλίμα.

An all-smile Draymond Green chatting with Galatasaray head coach, Andreas Pistiolis.



Coach Pistiolis tried to recruit him to Galatasaray maybe. #GalatasaraySK #DubNation pic.twitter.com/oNtffx4tRA