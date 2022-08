Sold out ανακοίνωσαν οι Ιταλοί για τον αγώνα με την Ελλάδα (pic)

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον Γ’ όμιλο μαζί με Κροατία, Εσθονία, Μεγάλη Βρετανία και Ουκρανία και κοντράρονται στη 2η αγωνιστική.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ήδη sold out, με το ιταλικό κοινό να εξαφανίζει τα εισιτήρια θέλοντας να δει από κοντά, εκτός από τη δική του εθνική ομάδα, και την ελληνική μαζί φυσικά με τον «αστέρα» των Μπακς και του ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Italia-Grecia è sold out! 🔥



Il Forum si tinge d'Azzurro: ufficiale il tutto esaurito per la gara di @EuroBasket prevista per il 3 settembre contro la Grecia 💙



Ancora disponibilità per le altre partite del Girone di Milano: https://t.co/oPRaj1Mvwy 🎟️#Italbasket #Eurobasket pic.twitter.com/oPql7WQKUa