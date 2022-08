Κρόφορντ και Τόμας «ζάλισαν» τους αντιπάλους τους (vid)

Πρόκειται για μια λίγκα που διοργανώνει ο Κρόφορντ με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών καλαθοσφαιριστών.

Ο Κρόφορντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2020 στο ΝΒΑ έδειξε πως… το έχει ακόμα, καθώς με τις περίτεχνες κινήσεις του «ζάλισε» τους αντιπάλους του. Στο ίδιο… μοτίβο και ο Τόμας.

Δείτε το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε το ΝΒΑ:

Isaiah Thomas and Jamal Crawford lit it up in #TheCrawsOver Playoffs 🔥@isaiahthomas x @JCrossover pic.twitter.com/2WLrcUhHk9