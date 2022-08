Γιατί είναι «Βασιλιάς»: Αδιανόητη ουρά για να δούνε τον ΛεΜπρόν να παίζει! (vid)

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς γνωστοποίησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media ότι θα «κατέβει» να παίξει σήμερα στην Crawsover (τη λίγκα του πρώην παίκτη του ΝΒΑ, Τζαμάλ Κρόφορντ) και ακολούθησε παροξυσμός διαρκείας.

Με δεδομένο πως δεν υπάρχει εισιτήριο στην Crawsover και ο κόσμος μπαίνει δωρεάν, ο κόσμος άρχισε να στήνεται στην ουρά προκειμένου να καταφέρει να μπει στο κλειστό γήπεδο στο Σιάτλ και οι εικόνες να θυμίζουν φαν που περιμένουν να δουν... Star Wars.

Άλλωστε, ο ΛεΜπρόν είναι ο απόλυτος σταρ και σήμερα πάει στον αγωνιστικό «πόλεμο»...

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό βίντεο:

The line to see LeBron play in Seattle started last night 😳



(via wildcattaylor/IG) pic.twitter.com/DvASa255B9