Παρών και ο Ρένφρο για τον ΠΑΟΚ (pic)

Αύριο, Σάββατο, είναι προγραμματισμένη η άφιξη και του Τάιλερ Πόλεϊ, ενώ ο έκτος ξένος της ομάδας, ο Γιανίκ Φράνκε, θα ενσωματωθεί στην ομάδα μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική Ολλανδίας στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Ο Ρένφρο αύριο θα μπει στις προπονήσεις και θα γνωρίσει και τους νέους του συμπαίκτες- νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Δικεφάλου.

He is back! @nate_renfro just landed! Welcome back to the #blackandwhite PAOK family⚫️⚪️ pic.twitter.com/slEPgt7FqP