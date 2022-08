Ντοκιμαντέρ του Netflix με παραγωγούς τους Τζέιμς - Ουέιντ για τη «χρυσή» Team USA του 2008

Αμφότεροι αποτέλεσαν μέλη εκείνης της ομάδας που κατέκτησε την πρώτη θέση όντας αήττητη και επικρατώντας στον τελικό της Ισπανίας με 118-107.

Με αφορμή την «σφαλιάρα» από την Ελλάδα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Σαϊτάμα (101-95), «χτίστηκε» η Redeem Team (ομάδα επανόρθωσης/λύτρωσης σε ελεύθερη μετάφραση και σε παραλληλισμό με το Dream Team) που έφτασε ξανά στην κορυφή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 στο Πεκίνο.

Κάρλος Μπούζερ, Τζέισον Κιντ, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντερόν Γουίλιαμς, Μάικλ Ρεντ, Ντουέιν Γουέιντ, Κόμπι Μπράιαντ, Ντουάιτ Χάουαρντ, Κρις Μπος, Κρις Πολ, Τάισον Πρίνς και Καρμέλο Άντονι αποτέλεσαν τη χρυσή» δωδεκάδα με προπονητή τον Μάικ Σιζέφσκι.

Netflix and the International Olympic Committee have collaborated with executive producers @DwyaneWade and @KingJames for The Redeem Team, a new documentary about the US Olympic Men's Basketball Team’s quest for gold at the 2008 Olympic Games in Beijing!



Premieres October 7 pic.twitter.com/bXL52ecWY3