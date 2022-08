Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ντάρκο-Κέλι (pic)

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, έφτασε στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποτελέσει και τυπικά κομμάτι της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ.

Έτσι, μετά τους Τζέιλεν Χαντς και Τζέιλεν Ράιλι, ο Ζακ Ντάρκο-Κέλι έγινε το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ που φτάνει στην Θεσσαλονίκη.

Την Παρασκευή ο Ντάρκο-Κέλι, θα έχει την ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες, καθώς θα προπονηθεί για πρώτη φορά στο PAOK Sports Arena.

