Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ράιλι για τον ΠΑΟΚ (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο δεύτερος ξένος του ΠΑΟΚ που φτάνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία μέρα νωρίτερα προηγήθηκε η άφιξη του Τζέιλεν Χαντς.

Η πτήση του Ράιλι καθυστέρησε περίπου 1,5 ώρα, όμως πλέον είναι στην πόλη και οι άνθρωποι της ομάδας τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Ακολουθεί αργότερα απόψε η άφιξη του Ζακ Ντάρκο-Κέλι, που αναμένεται λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Finally 🛬

Jalen Riley just landed!

Welcome @Jayy_5riley to Thessaloniki and the #blackandwhite PAOK family! pic.twitter.com/pF7AJi1GCy