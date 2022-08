Αβδάλας: «Η θέλησή μας και η αγάπη για αυτή τη φανέλα είναι οδηγός μας» (vid)

Έκανε το βήμα μπροστά και βοήθησε την ομάδα να φτάσει στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U16 με 29 πόντους (7/14 δίπ., 3/8 τρ., 6/8 β.), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 κοψίματα σε 32’13’’ και είχε συμβολή σε καθοριστικά σημεία της αναμέτρησης, προσφέροντας και μια εντυπωσιακή φάση με κόψιμο ψηλά στον αέρα (δείτε το βίντεο παρακάτω).

«Σίγουρα δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Χάσαμε ριμπάουντ, δεν μπήκαμε καλά στην άμυνα, αλλά ούτε και επιθετικά. Μίλησα στα παιδιά στα αποδυτήρια στο ημίχρονο. Είπαμε πόσο πολύ το θέλουμε. Σίγουρα στο δεύτερο παλέψαμε περισσότερο, δείξαμε πόσο πολύ θέλαμε να είμαστε στην τετράδα, πόσο πολύ θέλαμε να συνεχίσουμε την πορεία μας, να προχωρήσουμε! Μιλήσαμε όλοι, μας μίλησε και ο προπονητής. Η θέλησή μας ήταν οδηγός. Και η αγάπη για αυτή τη φανέλα, για το εθνόσημο!»

Η δική του απόδοση γίνεται γίνεται για τον Αβδάλα απλά η αφορμή να δείξει για μία ακόμη φορά προς τους συμπαίκτες του: «Πήρα κάποιες ευκαιρίες, πήρα κάποιες φάσεις πάνω μου, αλλά το έκανα για την ομάδα. Ήθελα να προσπαθήσω για την ομάδα. Και να σας πω κάτι; Χωρίς τους συμπαίκτες μου τι θα γινόταν; Τίποτα. Ό,τι καταφέρνουμε το καταφέρνουμε όλοι μαζί».

Η παρουσία του Βενιαμίν Αμπόσι παρά τον τραυματισμό του ήταν ένα συν για την Εθνική Παίδων, αλλά με την κίνησή του να αγωνιστεί, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει εκτός και δικαιολογημένα: «Δεν μπορώ να την περιεργαστώ αυτή τη στιγμή που ζούμε. Είδατε και τι έγινε με τον Μπεν (Αμπόσι). Ξεπέρασε τον πόνο και αποφάσισε να παίξει και μας βοήθησε πάρα πολύ σε άμυνα και επίθεση. Έσφιξε τα δόντια και έβαλε το εγώ κάτω από την ομάδα. Έτσι βαδίζουμε όλοι, έτσι μας έχει μάθει ο προπονητής μας. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δείτε και τον Λευτέρη (Λιοτόπουλο) στη συνέχεια».

Η συνέχεια στην οποία αναφέρεται γράφει «Λιθουανία». Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν αύριο (19/8, 19,45) στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων στα Σκόπια: «Είναι σίγουρα μια καλή ομάδα. Δεν υπάρχουν άλλωστε κακές ομάδες όταν φτάνεις ως εδώ. Η Λιθουανία είναι πολύ καλή, αλλά εμείς θέλουμε να μπούμε δυνατά και να παίξουμε για τη χώρα μας και τη φανέλα. Όποιος κι αν είναι από εμάς, θα παίξουμε το ίδιο, ως ομάδα και θα επιδιώξουμε το καλό αποτέλεσμα».

Όσο για την πρώτη αντίδραση μετά τη νίκη επί του Ισραήλ; «Ναι, το πανηγυρίσαμε. Αλλά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τους τόνους χαμηλούς στη συνέχεια. Η χαρά ήταν μεγάλη, είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, αλλά υπάρχει συνέχεια. Θα ξεκουραστούμε, θα το διαγράψουμε από τη μνήμη μας κι έτσι θα προχωρήσουμε. Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για εμάς!»

