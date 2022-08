Προς sold out το Ελλάδα - Τουρκία: Έχουν μείνει 2.000 εισιτήρια

Μόλις 2.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον αγώνα της Ελλάδας με την Τουρκία (19/8, 21:00), που θα «κλείσει» το τουρνουά «Ακρόπολις».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει:

Η ανταπόκριση του φίλαθλου κοινού και των φίλων της «επίσημης αγαπημένης» για την τρίτη και τελευταία ημέρα του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις είναι εντυπωσιακή. Λιγότερα από 2.000 εισιτήρια έχουν απομείνει για τους αγώνες της Παρασκευής (19/8) στο ΟΑΚΑ, με την αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών απέναντι στην Τουρκία (21:00) να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Τα εκδοτήρια στο ΟΑΚΑ είναι ανοιχτά σήμερα Πέμπτη (18/8)-που το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες Τουρκία-Πολωνία (18:00) και Ελλάδα-Γεωργία (21:00)-και αύριο Παρασκευή (19/8). Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια για τις δύο τελευταίες ημέρες του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις δια ζώσης, ενώ παράλληλα συνεχίζεται και η διάθεσή τους ηλεκτρονικά. Παρακαλούμε το κοινό να προμηθευτεί εγκαίρως τα εισιτήριά του, ώστε να εξασφαλίσει θέση δίπλα στην «επίσημη αγαπημένη».

Μπορείτε να κλείσετε κι εσείς τη δική σας θέση για τους αγώνες των δύο τελευταίων ημερών του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις. Τα εισιτήρια διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά, ενώ σήμερα και αύριο θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο ΟΑΚΑ στο Parking 5 (P5, απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο, προς τη Σπύρου Λούη) από τις 10.00 ως τις 21.00.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι τρόποι διάθεσης εισιτηρίων που έχουν ήδη ανακοινωθεί:

Μέσω ίντερνετ στην ticketmaster με ένα κλικ ΕΔΩ

Για τις θέσεις courtside (50 και 80 ευρώ) μπορείτε να στείλετε email στο [email protected]

Προτεραιότητα για τις θέσεις αυτές έχουν όσοι είχαν τις ανάλογες θέσεις και στο φιλικό με την Ισπανία (9/8).

Δείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– www.ticketmaster.gr



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 23:30