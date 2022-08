Ο Γκασόλ φόρεσε την φανέλα των Λέικερς από το 2008 έως το 2014, κατακτώντας με τους «Λιμνάνθρωπους» δύο πρωταθλήματα.

Όπως ενημέρωσαν οι Λέικερς, η απόσυρση της φανέλα του Πάου Γκασόλ, θα γίνει στις 7 Μαρτίου, στην αναμέτρηση κόντρα στους Γκρίζλις.

A Champion, legend, and forever part of the Lakers Family.



3/7/23 - We raise Pau Gasol's jersey into the rafters pic.twitter.com/F9snGrHO9o