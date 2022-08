Μένει για πάντα στους Λέικερς ο Λεμπρόν!

Κάτοικος Λος Άντζελες θα μείνει έως το 2025 ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» έφτασε σε συμφωνία με τους Λέικερς για νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα του αποφέρει 97,1 εκατ. δολάρια συνολικά.

Ο Τζέιμς μπαίνει στην τελευταία σεζόν του τρέχοντος συμβολαίου του με τους «λιμνανθρώπους», το οποίο είχε υπογραφεί το καλοκαίρι του 2020, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Λέικερς.

Τις τελευταίες μέρες η υπόθεση του νέου συμβολαίου του Λεμπρόν έμοιαζε με... σίριαλ, το οποίο όμως είχε ευτυχή κατάληξη και για τις δύο πλευρές. Αφενός γιατί οι Λέικερς θα διατηρήσουν στις τάξεις τους τον «βασιλιά», κρατώντας στις τάξεις τους τον πλέον επιδραστικό παίκτη του ΝΒΑ.

Αφετέρου, ο Τζέιμς θα κλείσει εξαετία στην Καλιφόρνια, φορώντας την ένδοξη φανέλα των Λέικερς. Μια εξέλιξη που δεν αποκλείεται να επηρεάσει τις εξελίξεις και όσον αφορά τον Μπρόνι Τζέιμς.

Ο Λεμπρόν άλλωστε έχει ξεκαθαρίσει πως θα κλείσει την καριέρα του αφού παίξει μαζί με τον γιο του, με την ανανέωση συμβολαίου με την ομάδα του Λος Άντζελες να δείχνει την ξεκάθαρη κατεύθυνση που θέλει να δείξει στην υπόθεση «Μπρόνι».

