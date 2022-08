Εισιτήρια και από τα εκδοτήρια για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Στις 21.00 η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Πολωνία. Τις ημέρες του τουρνουά θα λειτουργήσουν κανονικά και τα εκδοτήρια στο Parking 5.

Δείτε αναλυτικά πως μπορείτε να κλείσετε τη δική σας θέση:

Τα εκδοτήρια στο Parking 5 (P5, απέναντι από το κλειστό γυμναστήριο, προς τη Σπύρου Λούη) θα λειτουργήσουν τις εξής μέρες και ώρες:

Τετάρτη 17/8: 10.00 – 21.00

Πέμπτη 18/8: 10.00 – 21.00

Παρασκευή 19/8: 10.00 – 21.00

Εξακολουθούν να ισχύουν οι τρόποι διάθεσης εισιτηρίων που έχουν ήδη ανακοινωθεί:

Μέσω ίντερνετ στην ticketmaster με ένα κλικ ΕΔΩ

Για τις θέσεις courtside (50 και 80 ευρώ) μπορείτε να στείλετε email στο [email protected]

Προτεραιότητα για τις θέσεις αυτές έχουν όσοι είχαν τις ανάλογες θέσεις και στο φιλικό με την Ισπανία (9/8). Η δέσμευσή τους ισχύει ως αύριο (11/8).

Δείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήρια.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– www.ticketmaster.gr



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



