Ξέφυγε: Μετά τον Λεμπρόν, ο Σκιπ Μπέιλες έβαλε στο στόχαστρο και τον Μπρόνι! (pics)

Ο Σκιπ Μπέιλες άφησε για λίγο το... κράξιμο στον Λεμπρόν Τζέιμς και αυτή την φορά ασχολήθηκε με τον γιο του σούπερ σταρ των Λέικερς, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ας το πάρουμε από την αρχή: Ο Μπέιλες είναι γνωστός δημοσιογράφος, που έχει... κόλλημα με τον Λεμπρόν. Για την ακρίβεια, ακουμπά τα όρια του «γραφικού» και του εμμονικού, αφού ασχολείται συνέχεια με τον «Βασιλιά» και τον σχολιάζει συνέχεια, ακόμα και αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη αιτία.

Οι πιο πολλοί τον έχουν συνηθίσει, όμως τώρα το Twitter ήταν εναντίον του. Ο λόγος; Ο Μπέιλες απόφασισε να μιλήσει με κάπως ειρωνικό τρόπο για ένα κάρφωμα του Μπρόνι Τζέιμς, κάτι που φυσικά δεν άρεσε στους χρήστες της πλατφόρμας, αφού ο νεαρός αθλητής δεν έχει κλείσει ούτε τα 17 και δεν έκανε το... παραμικρό για να αποτελέσει το κεντρικό πρόσωπο σε σχολιασμό.

Μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση από την μεριά του Λεμπρόν για το ζήτημα, όμως, σε πρώτη φάση, ο Μπέιλες τα... άκουσε από αρκετούς, όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω tweets:

Hey, Bronny ... impressive. But your dad would've dunked it left-handed. You sure got away with it, though. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) August 16, 2022

This is gross. — Danadamous (@twidurrr) August 16, 2022

Please stop embarrassing yourself… https://t.co/j63BgIX1cW — BUBBLE RING GOAT (@WatchTheAnkles) August 16, 2022

How can you hate on a high schooler when you’ve never even touched rim in your life — Camillia 💖 (@CamilliaBabe) August 16, 2022