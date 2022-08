Κατηγορηματική διάψευση Ντουράντ για τα σενάρια... απόσυρσης: «Είναι κωμικό» (pic)

Νωρίτερα, υπήρξε έντονη φημολογία ότι ο KD, σκέφτεται το ενδεχόμενο της απόσυρσης σε περίπτωση που οι Νετς δεν προχωρήσουν στην ανταλλαγή του...

Η αντίδραση του σταρ των Νετς ήταν άμεση, αφού ο Ντουράντ με μήνυμά του στο Twitter προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα.

«Ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα πιστέψουν σε ανώνυμες πηγές και όχι σε εμένα, αλλά αν κάποιος εκεί έξω με ακούει, δεν σκοπεύω να αποσυρθώ σύντομα. Όλο αυτό είναι κωμικό σε αυτό το σημείο», ανέφερε στο μήνυμά του ο KD.

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point.