Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ενόψει της νέας σεζόν. Ο σταρ των Σικάγο Μπουλς βρέθηκε στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο της Drew League και χάρισε θέαμα.

Αυτό γιατί έκανε τρεις τάπες σε μια φάση, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες.

Three blocks in a row 👋🚫



DeMar Derozan showing off the clamps in Drew League



(via @NBA)pic.twitter.com/FS5WCVbJe9