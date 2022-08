Δίδαξε σε σχολή της NBA Academy στη Σενεγάλη ο Ρόουζ (vid)

Στην καριέρα του έχει βιώσει πολλές καταστάσεις. Καλές και καλές, εύκολες και δύσκολες. Ο Ντέρικ Ρόουζ βρίσκεται πλέον σε μια φάση που δεν νοιάζεται για τους αριθμούς του και το αν είναι ο κορυφαίος του ΝΒΑ.

Προσπαθεί με τον τρόπο του να μοιράζεται τη γνώση του και να βοηθάει νέους παίκτες να εξελίσσονται. Κάτι που έκανε και κατά την παρουσία του στη Σενεγάλη. Ο D-Rose βρέθηκε στην Αφρική στο πλαίσιο του προγράμματος της NBA Academy και μέσα από αυτό είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τα μυστικά του με νεαρούς αθλητές.

Οι οποίοι... κρέμονταν από τα χείλη του, ακούγοντας με προσοχή κάθε κουβέντα του έμπειρου γκαρντ.

Derrick Rose coaching at the NBA Academy Africa in Senegal



