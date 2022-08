Ο «Jimmy Buckets» άφησε για λίγο τα παρκέ και τις μπάλες του μπάσκετ και έπιασε τη ρακέτα, δείχνοντας τις ικανότητές του στο τένις.

Ο ηγέτης των Μαϊάμι Χιτ ξέφυγε για λίγο από τη διαδικασία των προπονήσεων, διασκεδάζοντας με έναν διαφορετικό τρόπο.

Jimmy Butler is back on the tennis court this morning 🎾



(via @JimmyButler/ IG)pic.twitter.com/ByfYRK3bCd