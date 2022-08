Πρεμιέρα στο ΝΒΑ με Κάρι εναντίον Λεμπρόν!

Το ΝΒΑ αναμένεται να ανακοινώσει το πρόγραμμα της νέας σεζόν λίαν συντόμως, ωστόσο έχει ήδη διαρρεύσει το παιχνίδι της πρεμιέρας. Ένα παιχνίδι γεμάτο ιστορία και λάμψη.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, η αναμέτρηση που θα ανοίξει την αυλαία της νέας σεζόν θα είναι αυτή ανάμεσα σε Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και Λος Άντζελες Λέικερς. Ή αν προτιμάτε, Στεφ Κάρι εναντίον Λεμπρόν Τζέιμς.

Στην αναμέτρηση αυτή θα γίνει και απονομή του δαχτυλιδιού του πρωταθλητή στην ομάδα του Στιβ Κερ, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιτυχία της περσινής σεζόν.

Scheduled for the NBA’s 2022-23 opening night and ring ceremony on TNT: Lakers at Warriors, Oct. 18, sources tell @TheAthletic @Stadium.