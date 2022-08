Πήραν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ οι Λόντον Λάιονς (vid)

Μεταγραφών συνέχεια για τους Λόντον Λάιονς, που το φετινό καλοκαίρι κινούνται δυναμικά, χτίζοντας ένα ανταγωνιστικό ρόστερ.

Οι Σαμ Ντέκερ, Κώστας Κουφός, Ταρίκ Φίλιπ είναι κινήσεις που δείχνουν πως η ομάδα του Λονδίνου θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, ωστόσο δεν σταματάει εδώ.

Αυτό γιατί τα «λιοντάρια» ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Άαρον Μπεστ, ο οποίος τη σεζόν 2019-20 βρέθηκε στην Ελλάδα, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

O Μπεστ συμφώνησε με την ομάδα του Λονδίνου για συμβόλαιο ενός έτους, ενισχύοντας με την εμπειρία του την αγγλική ομάδα τη νέα σεζόν.

AARON! ✍️

We are very happy to confirm the signing of Aaron Best, a dynamic guard with international experience! 🇨🇦#wearelondon #londonlions pic.twitter.com/pf0gGxbjdK