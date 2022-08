Basketnews: «Είναι ο Παναθηναϊκός του 2009 η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκα;»

Την σεζόν 2008-09 ο ανταγωνισμός ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Euroleague. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως παρακολουθήσαμε ένα από τα καλύτερα και πιο συγκλονιστικά Final 4 των τελευταίων ετών, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Μπαρτσελόνα να δίνουν μάχες μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να ράψει το 5ο αστέρι του στη διοργάνωση της σεζόν 2008-09 και η ιστοσελίδα BasketNews.com έθεσε το εξής ερώτημα «Είναι ο Παναθηναϊκός της σεζόν 2008-09 η πιο κυρίαρχη ομάδα της Euroleague;»

Για να στηρίξει το ερώτημα αυτό παρέθεσε τους παίκτες που αποτελούσαν τον βασικό κορμό της ομάδας εκείνη τη σεζόν. Δημήτρης Διαμαντίδης, Βασίλης Σπανούλης, Ντρου Νίκολας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Μάικ Μπατίστ, Νίκολα Πέκοβιτς, καθώς και τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρη Ιτούδη, που ήταν το... μυαλό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πέραν της κατάκτησης της Euroleague εκείνης της σεζόν, το «τριφύλλι» σάρωσε και τους εγχώριους τίτλους, κατακτώντας τόσο το πρωτάθλημα, όσο και το Κύπελλο Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του εντός και εκτός συνόρων.

Is 2008/2009 Panathinaikos the most dominant EuroLeague team ever? ☘️🤯



🇬🇷 Dimitris Diamantidis

🇬🇷 Vassilis Spanoulis

🇺🇸 Drew Nicholas

🇱🇹 Sarunas Jasikevicius

🇺🇸 Mike Batiste

🇲🇪 Nikola Pekovic

🧠 Zeljko Obradovic & Dimitris Itoudis pic.twitter.com/F8lruX58qA