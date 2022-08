Το ΝΒΑ συγκέντρωσε τις πιο εντυπωσιακές στιγμές τους, με τους Πάολο Μπανκέρο και Τζέιντεν Άιβι να ξεχωρίζουν.

Who has the best handles in the 2022 Draft Class?#NBARooks X #NBAHandlesWeek pic.twitter.com/Zj18brLn9L