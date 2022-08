Πατέρας για τρίτη φορά ο Χάινς (pic)

Ο Κάιλ Χάινς έχει καταφέρει να γράψει τη δική του ιστορία στα ευρωπαϊκά παρκέ, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Αρμάνι Μιλάνο, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Αμερικανός σέντερ όμως βιώνει εξίσου όμορφες στιγμές και όσον αφορά την οικογένειά του. Ο Sir Hines έγινε πατέρας για τρίτη φορά, με την σύζυγό του, Τζιάνα, να φέρνει στον κόσμο τον γιο τους, Κάσιους, μεγαλώνοντας κατά ένα μέλος την οικογένεια Χάινς.

Congratulations to Kyle Hines and his beautiful wife Gianna for the birth of their third children, Cassius.



💙👶🏾#insieme #WelcomeCassius @SirHines pic.twitter.com/kPW7tPduCJ