«Λιώνει» στο γυμναστήριο ο Καρούσο ενόψει της νέας σεζόν (vid)

Να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος τη νέα σεζόν θέλει ο Άλεξ Καρούσο και γι αυτό φροντίζει να περνάει πολλές ώρες στο γυμναστήριο.

Ο γκαρντ των Σικάγο Μπουλς δουλεύει εντατικά, βάζοντας στο παιχνίδι του και το τρίποντο, το οποίο την περασμένη σεζόν δεν αποτέλεσε παράγοντα στην παρουσία του επθθετικά.

Κάτι που αναμένεται να αλλάξει, μιας και το φετινό καλοκαίρι ο άλλοτε γκαρντ των Λέικερς δουλεύει σε υψηλές ταχύτητες.

Alex Caruso working on that 3-point shot 👌🏽



(via @BTYbasketball) pic.twitter.com/7nr6N4Yxi6