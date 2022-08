Αποθεώνει Γιάννη ο Χόλιντεϊ: «Θα έπρεπε να είναι στο… Space Jam, θέλει να είναι ο καλύτερος»

Στα όσα βλέπει καθημερινά στους αγώνες και στις προπονήσεις από τον “Greek Freak” στάθηκε ο Αμερικανός γκαρντ, αποθεώνοντάς τον και τονίζοντας ουσιαστικά πως είναι… εξωπραγματικός καθώς «θα έπρεπε να είναι στο Space Jam».

Όσα είπε ο Χόλιντεϊ σε podcast:

«Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Γιάννης είναι σαν ένα πακέτο με μπαταρίες. Ποτέ δεν σταματά να έρχεται προς τα εσένα. Για κάποιον που το βλέπει κάθε βράδυ αυτό δεν είναι καλό, αλλά εγώ είμαι από την πλευρά του, είμαι μαζί του, επομένως το ευχαριστιέμαι.

Υπάρχουν παιχνίδια που κάνει μία ντρίμπλα από το μισό του γηπέδου και μετά απλά καρφώνει από τη γραμμή των βολών. Μοιάζουν με βήματα αλλά ακόμα και με βήματα εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.

Αυτός ο τύπος θα έπρεπε να είναι στο Space Jam. Ο Γιάννης όμως θέλει να είναι ο καλύτερος και προπονείται κάθε μέρα γι αυτό. Θέλει να γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο».

