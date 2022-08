«Λύγισε» η Μινεσότα στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της Σίλβια Φάουλς

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Μινεσότα Λινξ και Σιάτλ Στορμ είχε ιδιαίτερη αξία και ειδικό χαρακτήρα. Αυτό γιατί ήταν η τελευταία αναμέτρηση της σπουδαίας Σίλβια Φάουλς στο Target Center, μπροστά στο κοινό της ομάδας που από το 2016 υπηρέτησε κάθε σεζόν, δίνοντας τα πάντα πάνω στο παρκέ.

Η εμβληματική σέντερ έχει κάνει γνωστό πριν από την έναρξη της σεζόν, πως διανύει τα τελευταία χιλιόμετρα της μεγάλης καριέρας της και η αναμέτρηση με την ομάδα του Σιάτλ ήταν η τελευταία για εκείνη μπροστά στο κοινό των Λινξ, στη Μινεσότα.

Κάτι που φρόντισε να της ανταποδώσει ο κόσμος, που γέμισε το Target Center και δημιούργηε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα στην βραδιά, μιας και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Φάουλς, που γνώρισε την αποθέωση. Η ομάδα της ωστόσο δεν κατάφερε να σνυδυάσει το τελευταίο παιχνίδι στη Μινεσότα με νίκη, μιας και οι Στορμ ήταν ασταμάτητες και έφτασαν εύκολα στη νίκη με 96-69, έχοντας τις Τίνα Τσαρλς και Τζούελ Λόιντ σε πολύ καλή κατάσταση (23 και 21 πόντοι αντίστοιχα), ενώ η Μπρεάνα Στιούαρτ μέτρησε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας ακόμα μια εμφάνιση... MVP.

Όσο για την Φάουλς, μέτρησε 13 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ωστόσο όσα ακολούθησαν μετά το παιχνίδι, με την προβολή του βίντεο προς τιμήν της από τις Λινξ και τον κόσμο, αλλά και τις αντιπάλους της, ανάμεσα στις οποίες και η Σου Μπερντ, να την αποθεώνουν, επισκίασαν τα πάντα.

«Ποτέ δν σκεφτόμουν ότι θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή και θα είχα τέτοια απήχηση στη λίγκα. Η Μινεσότα θα είναι για πάντα το σπίτι μου», είπε η Φάουλς απευθυνόμενη στον κόσμο, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Όπως άξιζε σε μια παίκτρια του δικού της βεληνεκούς!

Sylvia Fowles shares an emotional moment with her coach and teammates as she checks out of her final regular season home game 💚 pic.twitter.com/yFpy6ApuZT